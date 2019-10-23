شكرا لقرائتكم خبر عن معـرض دبي للطيران 2019.. موعد جديد للمنافسة بين «إيرباص» و«بوينج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تشهد النسخة السادسة عشرة من معرض دبي للطيران 2019، منافسة قوية بين مصنعي الطائرات «بوينج»، و«إيرباص»، على طلبيات جديدة، أو تأكيد شراء لاتفاقيات سابقة مع شركات الطيران الوطنية. وينعقد المعرض في موقع معرض الطيران بدبي الجنوب بين 17 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

دائماً ما شهد معرض دبي للطيران، بدوراته الماضية، مفاجآت كبيرة في ما يخص صفقات شراء طائرات جديدة من الشركتين المنافستين، أو توقيع مذكرات شراء، من دون تأكيد هذه الصفقات، وهذا ما حدث في الدورة الماضية من المعرض التي شهدت توقيع اتفاقية بين «طيران الإمارات» و«بوينج» لشراء طائرات (دريملاينر 787)، كما وقعت «فلاي دبي» طلبية بقيمة 27 مليار دولار لشراء 225 طائرة من طراز (737 ماكس) لدعم نمو أسطولها، فضلاً عن أن «العربية للطيران» أعلنت عن توقيع اتفاقية تأجير تمويلي لست طائرات من طراز «إيرباص» (A321neo ) مع Air Lease Corporation.

تأكيد طلبيات

من المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام، وفقاً لمصادر في السوق، منافسة كبيرة جداً، على طلبيات قد تتجاوز ال 200 طائرة، والتي تتمثل في تأكيد طلبية طيران الإمارات لشراء 70 طائرة جديدة من شركة «إيرباص» تتضمن 40 طائرة من طراز A330-900، و30 طائرة من طراز A350-900 بقيمة 21.4 مليار دولار (78.5 مليار درهم)، بالتزامن مع توصل الشركة إلى اتفاق مع «إيرباص» لتعديل تعاقداتها السابقة من طراز A380 ألغت بموجبه شراء 39 طائرة، مكتفية بامتلاك 123 طائرة في الأسطول، وتسلم 14 طائرة فقط بنهاية 2021.

كما من المتوقع أن تتفاوض «الإمارات» و«بوينج» على تأكيد الاتفاقية التي وقعت خلال فعاليات معرض دبي للطيران لعام 2017 لشراء 40 طائرة «بوينج 787 دريملاينر»، بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار (نحو 55.4 مليار درهم).

طلبية «العربية»

ويبدو أن المفاوضات التي كشفت عنها «مجموعة العربية للطيران» مع شركتي «بوينج» و«إيرباص» من أجل طلبية من الطائرات تتراوح بين 100 إلى 120 طائرة ذات الممر الواحد، سوف تستمر خلال معرض دبي للطيران، حيث أكدت أن الشركة لا تزال تنظر بين عدة خيارات لهذه الطلبية بين إيرباص 220 و321، إضافة إلى طائرات بوينج 737 ماكس و737 الجيل الجديد، تلبية للخطط التوسعية للشركة.

ناقلة جديدة

هنالك حاجة إلى طلبية جديدة للطائرات ذات الممر الواحد، ولا سيما أنه من المتوقع أن تشهد الإمارات، انطلاقة شركة طيران اقتصادي جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد إبرام اتفاقية لإطلاق «العربية للطيران أبوظبي» أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة. وستكون مشروعاً مشتركاً، وتتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً ومركزاً رئيسياً لعملياتها. وستقوم الشراكة الجديدة بدعم شبكة الوجهات والخدمات التي تقدمها الاتحاد للطيران، وستلبي بدورها احتياجات قطاع السفر منخفض التكلفة والمتنامي في المنطقة.

أزمة «الماكس»

تعرضت «فلاي دبي» لضغوط تشغيلية كبيرة، خاصة على رحلاتها إلى الوجهات الأوروبية الجديدة، بسبب حظر تشغيل طائرات 737 ماكس، الأمر الذي دفع الناقلة لتشغيل طائرات 737 الجيل الجديد على هذه الوجهات، ما كبّدها خسائر تشغيلية.

وتنظر الناقلة التي وقعت اتفاقية ضخمة لشراء طائرات ب«وينج 737 ماكس»، إلى خيارات بديلة، في حال استمر حظر طائرة الماكس، التي لا تزال قابعة في المطارات حول العالم، بسبب منعها من التحليق، لأغراض الأمان والسلامة.

ويفتح حظر طائرات الماكس، المجال أمام شركة إيرباص الأوروبية، لجذب اهتمام شركات الطيران مثل «فلاي دبي»، للتفاوض معها من أجل التحول إلى طائراتها بدلاً من 737 ماكس.

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توقعات بطلبيات تتجاوز 200 طائرة



«الإمارات»:

* تأكيد 40 طائرة A330-900

* تأكيد 30 A350-900

* تعديل تعاقدات A380

* تفاوض على 40 «دريملاينر»

«العربية»:

* مفاوضات من 100 إلى 120 طائرة

* النظر بين خيارات إيرباص 220 و321

* إمكانية طلب «بوينج» 737 ماكس أو الجيل الجديد



أبرز اتفاقيات معرض 2017



* اتفاقية «الإمارات» لشراء 40 طائرة دريملاينر 787

* «فلاي دبي» طلبت 225 «ماكس» ب27 مليار دولار

* «العربية» أعلنت عن تأجير 6 «إيرباص A321neo»



1300 جهة مشاركة في الدورة



توقعت الإدارة التنظيمية العليا لمعرض دبي للطيران 2019 أن يكون المعرض أكبر حجماً بالمقارنة مع الدورات السابقة. جاء ذلك عقب اجتماع الإدارة التنظيمية العليا لمناقشة الخطط والتوقعات للحدث العالمي الكبير الذي سيفتتح في ال 17 من نوفمبر 2019 في موقع معرض الطيران بدبي الجنوب.

وحقق معرض دبي للطيران نمواً مطرداً خلال تاريخه على مدى 30 عاماً، ليعكس الابتكارات والفرص في صناعة الطيران في الشرق الأوسط وحول العالم، لن تكون دورة عام 2019 استثناء عن ذلك، حيث ينضم عارضون جدد وتعود إليه فعاليات عديدة ومؤتمرات متخصصة.

ويتضح هذا النمو من خلال العدد المتوقع للشركات المشاركة والزوار التجاريين في معرض دبي للطيران 2019، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد العارضين بنسبة 10٪ تقريباً إلى 1300 جهة عارضة، كما من المتوقع أن يحضر فعاليات المعرض 87000 متخصص في أعمال الطيران خلال فترة الحدث على مدى خمسة أيام.

ومن أهم مزايا معرض دبي للطيران بالنسبة للكثير من الحاضرين «برنامج الوفود» الشهير، والذي يتم تنفيذه من قبل منظمي المعرض بالتعاون مع وزارة الدفاع بدولة الإمارات وهيئة الطيران المدني بدبي وحكومة دبي.

وسيشمل معرض دبي للطيران 2019 مرة أخرى ساحة عرض الطائرات التي ستضم أحدث الطائرات المدنية والعسكرية وطائرات رجال الأعمال، ومن المتوقع عرض نحو 165 طائرة هذا العام، وسيتمكن الحاضرون أيضاً من مشاهدة الكثير من الطائرات والمروحيات، وهي تثبت قدراتها في الاستعراضات الجوية.