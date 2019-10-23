الغرير: أصول البنوك مرشحة للنمو 4 % والاقتصاد الوطني 2 % في 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

رجح عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، ورئيس مجلس اتحاد المصارف الإماراتية، استقرار محفظة قروض البنوك هذا العام، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك نمو لعدم وجود طلب جديد على قروض، وأضاف أن البنوك ستتأثر سلباً مع انخفاض الفائدة؛ (حيث جرى تخفيض الفائدة مرتين منذ بداية العام بواقع ربع نقطة كل مرة)، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش مهرجان فينتك أبوظبي 2019.

وحول اندماج جديد في القطاع المصرفي قال الغرير، إن هذا الأمر متروك لإدارات البنوك، لكنه أكد أهمية المنافسة، وعدم استئثار بنوك بحصة الأسد من السوق، مشيراً إلى أن 3 بنوك تستحوذ على الحصة الكبرى من السوق.

وقال الغرير، في هذه الظروف مرشح أن يحقق القطاع المصرفي نمواً في أصوله 4%، ويرجح أن ينمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2%.

وأشار إلى وجود قلق وتخوف من القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن اتحاد المصارف وبالتعاون مع المصرف المركزي، يحاول وضع قواعد سليمة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لحماية القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، وأضاف أن اتحاد المصارف سيقدم ورقة بخصوص هذه المشاريع، ونأمل أن يكون هناك تفاهم مع الجهات الحكومية المختصة بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وحول قروض القطاع العقاري، قال الغرير، يواجه القطاع تحديات خلال هذه الفترة، والبنك المركزي أصدر تعميماً لإدارة القروض العقارية، ونحن نتشاور مع البنك المركزي بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن المركزي حدد سقف القروض العقارية بين 20%-30% من الأصول المرجحة بالمخاطر، الحد الأقصى للقروض العقارية قبل التعميم 20% من الأصول المرجحة بالمخاطر، ونعمل حالياً في اتحاد المصارف للرد على ذلك باتجاه تخفيض هذه النسبة للمخاطر أو التحديات التي يواجهها القطاع العقاري.

وفيما يتعلق بإعادة صياغة حسبة مخصصات الديون المتعثرة والفوائد المعلقة، قال الغرير، إن بعض البنوك التي لديها مخصصات كبيرة ستستفيد من إعادة الصياغة الجديدة.