«طيران الإمارات».. قصّة نجاح بتريليون درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

بدأت قصة نجاح طيران الإمارات في 25 أكتوبر/‏تشرين الأول 1985؛ عبر تدشين أول خط جوي لها بطائرتين مستأجرتين؛ حيث تميزت الناقلة خلال 34 عاماً، لتصبح أكبر ناقلة دولية في العالم، والتي جاءت نتاجاً لرؤية ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتحت قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وتجاوزت الإيرادات المجمعة للناقلة منذ التأسيس حاجز التريليون درهم؛ لتسجل نحو 1.03 تريليون درهم؛ وذلك بعد أن سجلت نمواً هائلاً في الإيرادات من 698 مليون درهم في عام 1989 لتصل إلى 97 مليار درهم خلال السنة المالية 2019/‏2018؛ وذلك حسب بيانات ”الخليج 365”.

ولامست أرباح الناقلة الصافية المجمعة خلال هذه الفترة ال60 مليار درهم؛ وذلك من أرباح بنحو 33 مليون درهم في عام 1989، لتصل إلى 7.1 مليار درهم في السنة المالية 2016/‏2015.

ونقلت طيران الإمارات قرابة 630 مليون مسافر منذ تدشين أول رحلة طيران لها، والتي أصبحت خلال هذه الفترة أكبر طيران دولي ب 58.5 مليون مسافر خلال السنة المالية 2017/‏‏‏2018. وسجلت طيران الإمارات نمواً سنوياً مركباً في أعداد المسافرين منذ التأسيس بنسبة تتجاوز ال20 %؛ وذلك في ظل النمو المستمر للناقلة، وزيادة أعداد المسافرين عبر أسطولها بنسبة كبيرة.

ومع أسطول يتكون من أكثر من 270 طائرة، تقوم الشركة بتسيير رحلاتها إلى أكثر من 86 دولة حول العالم؛ حيث تنطلق من مطار دبي أكثر من 1500 رحلة من رحلات طيران الإمارات أسبوعياً متجهة إلى وجهات مختلفة في القارات الست، ولا تزال الشبكة في توسع مستمر.

بحسب التقرير الصادر تحت عنوان «التصنيف العالمي لشركات الطيران 2018»، الذي يتناول تصنيف مجموعات وشركات الطيران في العالم، جاءت طيران الإمارات في المركز الرابع عالمياً في حركة الركاب التي تقاس بإجمالي الركاب الكيلومتريين الإيراديين (RPKs)، والتي بلغت 292.2 مليار بنمو 5.6%، فيما حلت في المركز الرابع أيضاً من حيث عدد المقاعد المتوافرة للكيلومترات المقطوعة، مسجلةً 377 مليار مقعد، بنمو 2.4%.

وأطلقت الإمارات للشحن الجوي، قسم الشحن التابع لطيران الإمارات، منصة جديدة لتسليم التجارة الإلكترونية أطلقت عليها «إيمريتس ديليفرز». وتتيح المنصة للعملاء التسوق من عدة منافذ تجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتجميع مشترياتهم وشحنها وتسليمها إلى منازلهم أو مكاتبهم. وتدعم هذه الخدمة، التي تتوفر حالياً للأفراد والشركات الصغيرة في دولة الإمارات، رؤية دبي في أن تصبح مركزاً عالمياً للتجارة الإلكترونية.

تحافظ طيران الإمارات على مكانتها على رأس قائمة العلامات التجارية في الشرق الأوسط. فهي بين الأعلى قيمة في المنطقة، وعلى مستوى الناقلات الجوية العالمية. كما أنها أصبحت معروفة ومشهورة عالمياً؛ بفضل ثراء برنامج رعاياتها الرياضية، واتساع شبكة خطوطها.



152 شريكاً في 61 دولة



لدى طيران الإمارات الآن 152 شريكاً (23 شركاء تبادل) في 61 بلداً ما يوسع نطاق شبكتها العالمية من خلال أكثر من 5250 وجهة إضافية، وهو ما يوفر المزيد من خيارات الرحلات للعملاء.

ووسعت «طيران الإمارات» مع «فلاي دبي»، شبكتها إلى نحو 90 وجهة في 4 قارات من خلال اتفاقية الرمز المشترك. واتفاقات الرمز المشترك وهي عبارة عن إطار ينظم التعاون بين شركات الطيران؛ حيث تتمكن شركات الطيران من خلال هذه الاتفاقات من نقل المسافرين الذين تم إصدار تذاكرهم من قبل شركة طيران أخرى.

تعمل طيران الإمارات بشكل دائم على تحديث أسطولها الذي يتكون من طائرات عريضة البدن فقط؛ حيث وقعت الناقلة عدداً من اتفاقات حقوق الشراء والالتزام، فضلاً عن طلبيات شراء لطائرات حديثة ما بين إيرباص إيه 380 و بوينج 777، فضلاً عن الجيل الجديد من الطائرات 777 إكس وبوينج 787 وطائرات إيه 330 و إيه 350.

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25 مليون عضو سكاي واردز



ووصل عدد أعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين لطيران الإمارات وفلاي دبي، إلى 25 مليوناً.

وانضم إلى البرنامج خلال الشهور ال18 الماضية 5 ملايين عضو جديد. وتحتل المملكة المتحدة الصدارة على قائمة البلدان؛ من حيث عدد الأعضاء (3.2 مليون عضو)، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (2.3 مليون عضو)، وأستراليا (1.9 مليون عضو)، ثم الهند (1.8 مليون عضو) ودولة الإمارات العربية المتحدة (1.7 مليون عضو).

ويركّز سكاي واردز طيران الإمارات على تقديم تجارب فريدة للأعضاء؛ حيث يستفيدون بما يزيد على 157 شراكة للبرنامج في جميع أنحاء العالم. ويتعاون سكاي واردز طيران الإمارات أيضاً مع ما يزيد على 100 فندق إضافة إلى موقعين إلكترونيين.

60 مليار درهم الأرباح الصافية المجمعة منذ 1989

بدأت بطائرتين واليوم 270 طائرة في أحدث أسطول



الجوائز



نالت طيران الإمارات جائزة «ناقلة العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا» ضمن جوائز «أفييشن 100» السنوية، التي تنظمها مجلة «إيرلاين إيكونوميكس»، والتي تكرم أفضل الناقلات الجوية أداء، إضافة إلى أفضل الصفقات التمويلية والتأجيرية المبتكرة والناجحة التي تتم خلال العام.

ونالت الناقلة للسنة الثالثة على التوالي جائزة «أفضل نظام ترفيه جوي» خلال حفل جوائز خيارات المسافرين أبيكس. وحظيت الناقلة أيضاً بفئة الخمس نجوم ضمن التصنيف الرسمي للناقلات الجوية، وهو الأعلى في البرنامج الرئيسي لتصنيف الناقلات الجوية، والذي يستند فقط على ردود فعل وآراء المسافرين.

وحازت الإمارات للشحن الجوي جائزة «أفضل ناقلة شحن جوي في الشرق الأوسط» في نسخة 2019 من جوائز الشحن الجوي والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد الآسيوية.