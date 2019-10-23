«حديد الإمارات» تحصل على براءتي اختراع

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حصلت شركة «حديد الإمارات» على براءتي اختراع من «مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية»، في إنجاز يبرهن على مكانة الشركة الرائدة في قطاع الحديد والصلب على مستوى المنطقة، والتزامها بثقافة الابتكار في دولة الإمارات.

وجاء حصول «حديد الإمارات» على براءتي الاختراع عن ابتكارين فريدين في مجال أنظمة تحويل الطاقة وصب الحديد المزدوج Twin-Billeted Casting، إذ تأتي براءة الاختراع الأولى لطريقة فريدة ونظام للتحكم في محول الطاقة، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتجنب أي خللٍ كهربائي قد يؤثر في مُعدات التصنيع.

وفي حين تأتي براءة الاختراع الثانية لتقنية صب الحديد المزدوج Twin-Billeted Casting الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، والتي تمكنت الشركة من خلاله من زيادة قدرتها الإنتاجية في مصنع الصلب 1 مع تحقيق سرعة أكبر في عمليات صب الحديد لتصل إلى 30 طناً في الساعة. وقال سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي للشركة: إن حصول الشركة على براءتي الاختراع، يعتبر دليلاً واضحاً على استثمارنا المستمر في إمكانات موظفينا ومنشآت التصنيع التابعة لنا، وستساعدنا الابتكارات المرتبطة ببراءتي الاختراع في تطوير صناعة الحديد وفق أحدث المعايير العالمية.