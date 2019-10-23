«الاقتصاد» تستعرض الفرص الاستثمارية الجديدة مع الهند في قمة «غوا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شاركت الإمارات في أعمال القمة والمعرض الدولي لمدينة غوا الهندية، والتي تعقد تحت شعار (غوا مدينة نابضة بالحياة). وضم وفد الدولة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند.

وتهدف القمة، والتي يتم تنظيمها للمرة الأولى بالمدينة، إلى تسليط الضوء على تنوع الفرص الاستثمارية والتجارية في مدينة غوا أشهر المدن الشاطئية بالهند، حيث تستعرض القمة مقومات البنية التحتية والتكنولوجية للمدينة، والصناعات القائمة بها والمشاريع التنموية الجاري تنفيذها، فضلاً عن مقوماتها السياحية.

افتتح أعمال القمة الدكتور برامود ساوانت رئيس وزراء مدينة غوا، بمشاركة نيتين جادكاري وزير النقل البري والطرق السريعة بحكومة الهند، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، ومستثمرين من مختلف الدول المشاركة في أعمال القمة.

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية، قال جمعة محمد الكيت، إن تنظيم مثل هذه القمة النوعية في مدينة غوا الشاطئية يمثل منصة جديدة للاطلاع على فرص تنويع الشراكات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، ودفعها نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.

وتابع الكيت أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والهند تشهد نمواً متواصلاً، خاصة خلال السنوات القليلة الماضية؛ إذ حققت التجارة البينية بين الجانبين مستويات قياسية مدفوعة بروابط الصداقة التاريخية والمصالح المتبادلة والاتصال الوثيق بين شعبي البلدين. وقد ارتفعت التجارة الثنائية بين البلدين من 180 مليون دولار في 1970 إلى حوالي 60 مليار دولار سنوياً في 2018-2019.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد اليوم ثالث أكبر شريك تجاري للهند، بعد الولايات المتحدة والصين، كما سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً في حدود 20% خلال العام 2018 وبداية العام 2019.

وعلى صعيد الاستثمار، تعد الإمارات أكبر بلد عربي مستثمر في الهند، حيث تمثل الاستثمارات الإماراتية حوالي 85٪ من إجمالي الاستثمارات العربية في الهند، فيما تبلغ الاستثمارات التراكمية لدولة الإمارات في الهند حوالي 13 مليار دولار، من بينها 6.75 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً.

وأضاف أن الزيارات المتتالية لقيادات البلدين أعطت دفعة جديدة للشراكة بين البلدين، ونقلتها إلى مستوى استراتيجي جديد، مشيراً إلى تواجد استثمارات ضخمة لعدد من الشركات الإماراتية الكبرى بالأسواق الهندية، من أبرزها شركة موانئ دبي العالمية والتي تدير 6 محطات حاويات رئيسية في الهند، وتعد اليوم أكبر مشغل لمحطات الحاويات في البلاد، وأيضاً في المقابل تستضيف دولة الإمارات واحدة من أكبر الجاليات الهندية في الخارج، مع أكثر من 3 ملايين هندي يعيشون ويعملون في دولة الإمارات. وتقدر تحويلاتهم السنوية بحوالي 13.8 مليار دولار، وهو ما يؤكد قوة العلاقات الثنائية المتنامية، وحرص البلدين الصديقين على تعزيز واحترام المصالح المشتركة.

وشهدت فعاليات القمة تنظيم جلسة حوارية حول الفرص الاستثمارية في الإمارات، تحدث خلالها الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وجمعة الكيت، والدكتور راشد النعيمي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وشريف حبيب العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة؛ حيث أدار حوار الجلسة السيد أحمد الفلاحي الملحق التجاري الإماراتي بالهند.