«الاتحاد للطيران» و«السعودية» تعززان الشراكة التجارية بينهما

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” احتفلت «الاتحاد للطيران»، مع الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية)، بمرور عام على الشراكة التجارية بينهما، مع الإعلان عن إطلاق 12 خطاً جديداً في إطار اتفاقية الشراكة بالرمز إلى وجهات أساسية في آسيا وأوروبا.

وقعت الشركتان على هذه الاتفاقية في أكتوبر 2018 ووضعتا رمزيهما على الطائرات التي تشغّل بين أبوظبي والدمام وجدة والرياض والمدينة المنورة.

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