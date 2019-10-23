«إحصاء أبوظبي»: أنابيب PVC الأعلى ارتفاعاً بين مواد البناء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

سجلت مجموعة «أنابيب (PVC)» أعلى ارتفاع في أسعار مواد البناء خلال شهر سبتمبر من عام 2019 مقارنة بشهر أغسطس 2019، وذلك طبقاً للتقرير الصادر عن مركز الإحصاء - أبوظبي حول أسعار مواد البناء في إمارة أبوظبي لشهر سبتمبر 2019، والذي يستعرض حركة أسعار إحدى وعشرين مجموعة من مجموعات مواد البناء الرئيسية خلال شهر سبتمبر 2019 مقارنة بشهر أغسطس من عام 2019 وشهر سبتمبر من عام 2018 بالإضافة للربعين الثالث والثاني، وتعد أسعار مواد البناء من البيانات الاقتصادية المهمّة في دعم القرار وتوجيه السياسات المتعلقة بقطاع الإنشاءات والقطاعات المرتبطة به.

وارتفع خلال شهر سبتمبر 2019 متوسط كل من أسعار مجموعة «أنابيب (PVC)» 5.2% ومجموعة «العمالة» 1.7% مقارنة بشهر أغسطس 2019. وفي المقابل انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «أسلاك /‏ للمباني» 5.2% ومجموعة «الخشب» 2.4% ومجموعة «أسلاك- الأبراج السكنية» 2.3% مقارنة بشهر أغسطس 2019.

كما أظهر تقرير المركز لشهر سبتمبر 2019 ارتفاعاً في متوسطات أسعار مجموعة «معدات النقل» 9.6% ومجموعة «أطقم حمام كاملة من دون اللوازم» 7.1% ومجموعة «البلاط والرخام» 6.4 % مقارنة بشهر سبتمبر 2018. كما انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «الزجاج» 23.6%، ومجموعة «أسلاك/‏للمباني» 10.5% ومجموعة «الديزل» 9.8% خلال شهر سبتمبر 2019 مقارنة بشهر سبتمبر 2018.

ومقارنة ما بين الربعين الثالث والثاني من عام 2019، أظهر تقرير المركز ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2019 في متوسطات أسعار كل من مجموعة «أسلاك/‏ للشقق» 8.7%، ومجموعة «أسلاك/‏ للمباني» 2.2%، ومجموعة «الأنابيب (PVC)» 1.9%. بينما انخفضت متوسطات أسعار كل من مجموعات «(الزجاج)» بنسبة 10.6% ومجموعة «الديزل» 5.7%، ومجموعة «البلاط والرخام» 2.8% مقارنة بالربع الثاني 2019.

كما أظهر تقرير المركز ارتفاعاً خلال الربع الثالث 2019 مقارنة بنفس الربع من العام السابق كل من متوسط أسعار مجموعات «معدات النقل» بنسبة 11.8% ومجموعة «البلاط والرخام» 10.3% ومجموعة «الأصباغ» 7.7%. بينما انخفض متوسط أسعار كل من مجموعة «الزجاج» 22.5% ومجموعة «الديزل» 9.8% ومجموعة «البحص والرمل» 9.4%.