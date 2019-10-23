«مواصفات» و«رواد» تبحثان تمكين المشاريع الوطنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبلت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بمقر الهيئة في دبي، وفداً من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» لبحث آفاق التعاون المشترك في تمكين المشاريع الوطنية وترسيخ دورها في دعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دعم هذه المشاريع من خلال حصولها على علامات وشارات الهيئة، مثل علامة الجودة الإماراتية وشهادات المطابقة، بالصورة التي تعزز دورها محلياً ودولياً. ويدرس الطرفان إبرام مذكرة تفاهم بهذا الصدد، تمهيداً لاعتماد المشاريع الوطنية الأعضاء المسجلة لدى مؤسسة «رُوّاد» وحصولها على علامة الجودة الإماراتية وشهادة المطابقة والشعارات المعتمدة في الهيئة، فضلاً عن إعداد دليل يتضمن المواصفات القياسية الإماراتية لهذه المشاريع، وآلية عملها في مسعى يستهدف حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.

وتضمنت محاور الاجتماع مناقشة إمكانية إصدار دليل للمواصفات القياسية الإماراتية يخص المشاريع الوطنية وآلية إعدادها بحيث تسهم في إرشاد أصحاب هذه المشاريع وتعريفهم بأدوات تطبيق هذه المواصفات بشكل دقيق وفاعل.

واستقبل وفد مؤسسة «رواد» الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة، حيث بحث الجانبان آليات حماية المستهلك من خلال اللوائح والأنظمة والمواصفات القياسية الإماراتية، وكيفية استفادة المشاريع الوطنية من مظلة الدعم التي يقدمها الالتزام بالمواصفات والجودة في الإنتاج.

وأكد يوسف السعدي، أن الهيئة ستدرس خلال الفترة المقبلة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لاعتماد المشاريع الوطنية الخاضعة لمؤسسة «رواد» لتمكين هذه المشاريع من الحصول على فرص تنموية لأعمالها، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز دور المشاريع الوطنية ودعم عملها ونموها.

وأكد حمد المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد» أن هذه الزيارة تندرج ضمن خطة زيارات المقارنات المعيارية لعام 2019، وقد تم إعداد وتصميم هذه الخطة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، مشيراً إلى أن الخطة تعمل على تحقيق التواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة بهدف الوقوف عن كثب على كيفية إنشاء المؤسسات الجديدة ذات المهام والاختصاصات المؤثرة في عملية التنمية الشاملة في الدولة.

وأعربت أمينة محمد، مدير إدارة الاتصال الحكومي في مؤسسة «رواد»، عن اهتمام مجلس إدارة المؤسسة وإدارتها العليا ببناء وتفعيل الشراكة مع المؤسسات الحكومية في القطاعين الاتحادي والمحلي والوصول من خلالها إلى مشاريع ريادية إماراتية قادرة على المنافسة بقوة في سوق العمل.