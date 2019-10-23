

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **يتجه النمو المستمر لقطاع المخبوزات في دولة الإمارات إلى تحقيق دفعة كبيرة أخرى بعد الافتتاح المنتظر لمركز الخَبز الجديد حديث التقنية في دبي في الربع الأول من عام 2020، حيث يُعد المركز الجديد Baking Center - والرقم 47 للشركة - جزءاً من استراتيجية اختراق الأسواق في المنطقة.

**أعلنت «ميلينيال كابيتال»، عن تطبيق الخطة التنفيذية المخصصة لشركة «أو بوتيكاريو» البرازيلية لمستحضرات التجميل، في الإمارات وبدأت العمل على خطط لافتتاح 7 متاجر أخرى في الإمارات بنهاية 2021.

**تواصل «دو»، حصد الجوائز والشهادات العالمية التي تبرهن على جهودها المبذولة لضمان العيش في مجتمعات ومدن ذكية مستدامة، حيث حصل متجراها للتجزئة في «مردف سيتي سنتر» و«الفجيرة سيتي سنتر» على أعلى تصنيف ممكن لشهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي LEED من الفئة البلاتينية بموجب نظام تصنيف العمليات والصيانة الداخلية للمباني V4.1.

**أدرجت بورصة دبي للذهب والسلع بنك، رأس الخيمة الوطني كعضو تداول جديد في البورصة. وقام البنك بإبرام أول صفقة تداول له في بورصة دبي للذهب والسلع بتاريخ 10 أكتوبر، في العقود الآجلة للروبية الهندية/‏‏الدولار الأمريكي.