شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ماكدونالدز" يهبط 5% بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "ماكدونالدز" خلال تعاملات الثلاثاء في اعقاب صدور نتائج أعمال مخيبة للآمال في الربع السنوي الثالث، وذلك مع فشل شركة الوجبات السريعة في جذب المزيد من المستهلكين والتنافسية الشديدة في هذه الصناعة.



وانخفضت القيمة السوقية لـ"ماكدونالدز" إلى 155 مليار دولار مع هبوط السهم بشكل حاد في جلسة الثلاثاء، لكنه لا يزال مرتفعاً هذا العام بنسبة 13% منذ يناير/كانون الثاني.



وسجلت ربحية سهم "ماكدونالدز" 2.11 دولار في الربع الثالث بينما توقع محللون أرباحا قدرها 2.21 دولار للسهم.

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وبلغت الإيرادات الفصلية للشركة الأمريكية حوالي 5.4 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر/أيلول، في حين أشارت التوقعات على إيرادات بحوالي 5.5 مليار دولار.



وقفزت مبيعات "ماكدونالدز" من متاجرها في الأسواق العالمية بنسبة 5.9%، وهو ما تجاوز التوقعات بارتفاع نسبته 5.6%.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "ماكدونالدز" بنسبة 5% إلى 199.2 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 205.2 دولار وأقل سعر عند 199.1 دولار.