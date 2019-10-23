شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بضغطٍ من مكاسب العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة على الرغم من عدم اليقين المتصاعد حول "بريكست".



وأعلن مجلس العموم البريطاني رفض اتفاق "بريكست" الذي توصل إليه رئيس الوزراء "بوريس جونسون" الأسبوع الماضي مع الاتحاد الأوروبي.



وعلى أثر الرفض، من المتوقع امتثال "جونسون" لطلب البرلمان بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل "بريكست" حتى الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.

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وكانت مصادر قد تحدثت عن أن "جونسون" ربما يدعو لعقد انتخابات مبكرة قبل نهاية العام تفادياً لتأجيل الخروج من التكتل الموحد.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% إلى 17.50 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 17.68 دولار وأقل سعر عند 17.44 دولار.