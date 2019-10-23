شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بعد قرار مجلس العموم البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم في اعقاب قرار مجلس العموم البريطاني برفض الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء "بوريس جونسون" مع الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي.



ورفض مجلس العموم بأغلبية الأصوات مساعي "جونسون" لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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كان البرلمان قد أقر بشكل مبدئي الاتفاق، لكن قرار مجلس العموم قضى على طموحات "جونسون" في تحقيق "بريكست" في موعده.



وعلى أثر ذلك، يبقى أمام "جونسون" خيارين الأول هو تنفيذ مطلب البرلمان وطلب تأجيل "بريكست" حتى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل وإما ما تحدثت عنه بعض وكالات الأنباء بأنه يدرس الدعوة إلى عقد انتخابات عامة قبيل أعياد الميلاد في ديسمبر/كانون الأول.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.29، وسجل أعلى سعر عند 1.2998 وأققل سعر عند 1.285.