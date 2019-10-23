شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على استقرار سلبي بضغط من الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم على نحو سلبي وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وتركيز الأسواق على تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وأعلن مجلس العموم البريطاني رفض اتفاق "بريكست" بالأغلبية والذي كان قد تقدم به رئيس الوزراء "بوريس جونسون" لتنفيذ الخروج في غضون تسعة أيام قبل الموعد المقرر في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول.

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وعلى أثر ذلك، ربما يضطر رئيس الوزراء البريطاني لعقد انتخابات عامة مبكرة قبيل أعياد الميلاد في ديسمبر/كانون الأول القادم أو طلب تأجيل "بريكست" حتى نهاية يناير/كانون الثاني من عام 2020.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.04% إلى 1487.5 دولار للأوقية، وسج المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1492.1 دولار وأقل سعر عند 1484 دولارا.