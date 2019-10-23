شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس العموم البريطاني يرفض خطة "جونسون" بشأن "بريكست والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفض مجلس العموم البريطاني اليوم خطة رئيس الوزراء "بوريس جونسون" بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في غضون تسعة أيام أي قبل الموعد المقرر في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



وبأغلبية 322 صوتاً، رفض مجلس العموم اتفاق "بريكست" الذي توصل إليه "جونسون" الأسبوع الماضي مع الاتحاد الأوروبي.



كان البرلمان قد وافق بشكل مبدئي على صفقة "جونسون" بخروج سلس من بروكسل، لكن رئيس الوزراء كان في حاجة تأييد مجلس العموم، وهو ما لم يحدث.



وعلى أثر هذا الفرض، تبقى خيارات قليلة أمام حكومة "جونسون" وتكمن في إما الامتثال لطلب البرلمان بتأجيل "بريكست" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير/كانون الثاني، أو الدعوة لانتخابات مبكرة قبل أعياد الميلاد هذا العام، بحسب ما ذكرت مصادر فيي وقت سابق اليوم.