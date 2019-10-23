شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع على نحو طفيف مع استمرار الترقب للتصويت على "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم مع توجه الأنظار نحو المملكة المتحدة في إطار انعقاد جلسة التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



ويأمل رئيس الوزراء "بوريس جونسون" في الموافقة البرلمانية على صفقة "بريكست" التي توصل إليها مع الاتحاد الأوروبي لتفادي تأجيل الخروج حتى الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.

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وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أن "جونسون" سيدعو إلى عقد انتخابات مبكرة قبل نهاية ديسمبر القادم لو رفض البرلمان البريطاني اتفاق "بريكست".



وفي سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني "ليو هي" على أن المفاوضات التجارية بين البلدين تسير بشكل جيد وشدد "ترامب" على إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.