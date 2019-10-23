شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يعزز مكاسبه ويرتفع أعلى 54 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم وعززت مكاسبها في انتظار بيانات المخزونات الأمريكية بالتزامن مع استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كان بنك "جولدمان ساكس" قد خفض توقعاته لنمو الطلب العالمي على الخام على 1.3 مليون برميل يوميا عام 2020 من 1.4 مليون برميل يوميا في تقديرات سابقة.



وسوف يكشف معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات غير رسمية لمخزونات الخام فيي الولايات المتحدة، في حين ستعلن إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غداً.

Advertisements



واستقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:56 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 97.5 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 54.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.6 دولار وأقل سعر عند 53.1 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.8% إلى 59.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 60.2 دولار وأقل سعر عند 58.7 دولار.