شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع قليلاً رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم على الرغم من صدور بيانات حكومية ضعيفة خالفت توقعات المحللين.



وكشفت بيانات اقتصادية انخفاض مؤشر مبيعات التجزئة الكندية بنسبة 0.1% في الشهر الماضي، بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.4%، وتراجع المؤشر أيضا بقيمته الأساسية بنسبة 0.2%.

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وأظهرت نتائج الانتخابات العامة في كندا فوز رئيس الوزراء "جاستن ترودو" بالأغلبية البرلمانية مجددا ليظل في منصبه.



وتترقب الأسواق العالمية عن كثب تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق "بريكست" مجددا وسط توقعات برفض المشرعين هذا الاتفاق ليضطر رئيس الوزراء "بوريس جونسون" إما لتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 16:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7643، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7655 وأقل سعر عند 0.7616.