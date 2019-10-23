شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع مع تحول الأنظار نحو البرلمان البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مع تحول أنظار الأسواق العالمية نحو المملكة المتحدة من أجل عقد جلسة تصويت جديدة على اتفاق "بريكست".



ولا تزال المزيد من الشركات تعلن عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثالث، لكن الأنظار تتحه بشكل أكبر نحو صدور بيانات القطاع التكنولوجي.

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وسوف يعقد البرلمان البريطاني اليوم جلسة تصويت على اتفاق رئيس الوزراء "بوريس جونسون" للخروج من الاتحاد الأوروبي.



كان "جونسون" قد فشل في حشد الدعم اللازم لتمرير هذا الاتفاق يوم السبت الماضي، كما فشل في عقد جلسة تصويت أمس، وحال رفض الاتفاق مجددا، سيجبر رئيس الوزراء على طلب تأجيل "بريكست" لثلاثة أشهر تنتهي بنهاية يناير/كانون الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 26858 نقطة، وصعد "ناسداك" بثلاث نقاط إلى 8167 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل ست نقاط) إلى 3013 نقطة.