شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك تتلاشى آمال ارتفاعه - تحليل – 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC CO (GE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليعاود السهم ويستقر بمحاذاة خط ميل هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 8.78 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7.72 .
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة : هابط
كانت هذه تفاصيل خبر جنرال اليكتريك تتلاشى آمال ارتفاعه - تحليل – 22-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.