شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك تتلاشى آمال ارتفاعه - تحليل – 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC CO (GE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليعاود السهم ويستقر بمحاذاة خط ميل هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، ليستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 8.78 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7.72 .

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة : هابط