إنتل يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – تحليل – 22-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إنتل INTEL CORP (INTC) بتداولاته الأخيرة على المستويات الحظية ، ويأتي ارتفاع السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ووسط ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 50.49 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 53.32 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة ، صاعد
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