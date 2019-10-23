شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – تحليل – 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إنتل INTEL CORP (INTC) بتداولاته الأخيرة على المستويات الحظية ، ويأتي ارتفاع السهم في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الدعم الإيجابي بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ووسط ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 50.49 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 53.32 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة ، صاعد