جنرال موتورز يصعد بحذر – تحليل – 22-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم جنرال موتورز GENERAL MOTORS CO (GM) في بداية تداولاته اليومية ، على اثر استناده لمستوى الدعم 35.57 ، ليسكبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي يساعده على تعويض بعضاً من خسائره السابقة ، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 35.57 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 34.30 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : هابط
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