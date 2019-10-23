سيمانتيك يمحو خسائره – تحليل – 22-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استطاع سهم سيمانتيك SYMANTEC CORP (SYMC) تعويض خسائره سريعاً ، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ويأتي ذلك أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 22.53 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 23.62 استعداداً لمهاجمته .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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