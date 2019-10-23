شكرا لقرائتكم خبر عن سيمانتيك يمحو خسائره – تحليل – 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استطاع سهم سيمانتيك SYMANTEC CORP (SYMC) تعويض خسائره سريعاً ، وذلك على اثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ويأتي ذلك أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 22.53 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 23.62 استعداداً لمهاجمته .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد