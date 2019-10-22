شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،استنادا على تزايد الآمال بشأن قرب إبرام اتفاق تجاري شامل بين الولايات المتحدة والصين ، خاصة مع ظهور المزيد من الدلائل على إحراز المزيد من التقدم فى المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.96$ ، من مستوى الافتتاح عند 53.58$، وسجل أدنى مستوي عند 53.25$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 59.42$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 59.00$ ، وسجل أدنى مستوي عند 58.78$.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.2% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار المخاوف الاقتصادية وضعف الطلب على النفط.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن الجهود لإنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسير على ما يرام ،مع تكثيف المفاوضون من الدولتين على صيغة اتفاق المرحلة الأولى ،من أجل التوقيع عليه مع الزعيم الصيني خلال قمة أبيك فى تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.

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وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "لاري كودلو" إن الرسوم الجمركية المقررة فى كانون الأول/ديسمبر قد يتم سحبها إذا تم إحراز المزيد من التقدم.

وأشار وزير التجارة الأمريكي "ويلبور روس" إلى أن عدم الانتهاء من التوصل لاتفاق جزئي فى الشهر المقبل مع الصين ،يعد أمرا أقل أهمية من تأمين الاتفاق التجاري الشامل بشكل صحيح.

من ناحية أخرى ،قلص بنك جولدمان ساكس يوم الثلاثاء توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2020 إلى 1.3 مليون برميل يوميا من 1.4 مليون برميل فى توقعات سابقة.

كما أعلن عن توقعاته لنمو إنتاج النفط الصخري فى الولايات المتحدة فى عام 2020 إلى 0.7 مليون برميل يوميا من مليون برميل متوسط توقعاته السابقة.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات ارتفاع المخزونات للأسبوع الثالث على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.