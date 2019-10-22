شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يتخلي عن أعلى مستوى فى 3 أشهر مع ظهور نتائج أولية للانتخابات الكندية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تكبد أول خسارة خلال ستة أيام مقابل نظيره الأمريكي ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،هذا بجانب ظهور نتائج أولية للانتخابات العامة فى كندا ،والتي أظهرت اتجاه رئيس الوزراء المنتهية ولايته "جاستن ترودو" لتشكيل حكومة أقلية.

ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بنسبة 0.15% إلى 1.3105$ ، من سعر الافتتاح عند 1.3087$ ،وسجل أدنى سعر 1.3070$ الأدنى منذ 22 تموز/يوليو الماضي.

أنهي الدولار الكندي تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ أواخر حزيران/يونيو الماضي.

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على حسب وسائل إعلامية كندية ،تظهر النتائج الأولية للانتخابات العامة فى البلاد ،إن الليبراليين سيحصلون على 139 من أصل 338 مقعدا فى البرلمان ،يليهم المحافظون بنحو 99 مقعدا ، مما يعني أن الليبراليين بزعامة "جاستن ترودو" سيكونون قادرين على تشكيل حكومة أقلية.

وتوضح النتائج أن أي من الحزبين لن يستطيع تجاوز عتبة 170 مقعدا فى البرلمان ،و التي تضمن الأكثرية المطلقة ،وتشكيل حكومة كاملة.

وبفضل سياسات حكومة ترودو حقق الاقتصاد الكندي تقدما ملحوظا خلال عام 2018 ، دفعت البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة الكندية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس فى كل مرة إلى نطاق 1.75% ،وأكد البنك على قوة مسار النمو الاقتصادي خلال 2019 بالرغم من تزايد المخاطر العالمية.

وقال المركزي الكندي أن الاقتصاد نما بأفضل من التقديرات خلال الربع الثاني من هذا العام ،بفضل إنتاج أقوي للطاقة ونمو قوي فى الصادرات ،مع استعادة قطاع الإسكان لقوته بسرعة أكبر من المتوقع بفضل انخفاض معدلات الرهن العقاري.