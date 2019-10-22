شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي استنادا على آمال تجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، استنادا على آمال إحراز الولايات المتحدة والصين المزيد من التقدم فى المفاوضات لإبرام اتفاق تجاري شامل ،وتظل المكاسب محدودة مع ترقب المستثمرين المناقشات التي سوف تتم داخل البرلمان البريطاني حول اتفاق "جونسون"لانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 11:24 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى أول مكسب خلال أربع جلسات ،بفضل نتائج أرباح إيجابية لكبرى الشركات ،وآمال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مع وجود اتفاق.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع الطاقة قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.8% ، مع صعود معظم أسهم شركات البترول والغاز ،وارتفاع أسعار النفط بالسوق العالمي.

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قال نائب وزير الخارجية الصيني "لو يو تشنغ " يوم الثلاثاء إنه تم إحراز تقدم فى المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم ،وأضاف أنه يمكن إيجاد حلول لنزاعهما التجاري ضمن إطار من الاحترام المتبادل.

وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الاثنين فى واشنطن إن العمل من أجل إنهاء النزاع الأمريكي الصيني يسير على ما يرام.

يبدأ البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء مناقشات تستمر ثلاثة أيام حول اتفاق "جونسون" الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي ،يجنب البلاد الخروج الفوضوي فى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.2% ،مسجلة أعلى مستوى فى خمسة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% ، مع ظهور المزيد من الدلائل على تقدم نحو حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، فى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.15 % ،فى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا.