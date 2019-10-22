شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بفعل مخاوف تأزم الانفصال البريطاني وانتعاش الدولار يكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع تحسن طلب المعدن كملاذ آمن ، بفعل مخاوف تأزم انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي فى حال رفض البرلمان البريطاني اتفاق "جونسون" خلال تصويت يجرى فى وقت لاحق اليوم ،ويكبح المكاسب انتعاش الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,488.98$ للأونصة ، ومستوى الافتتاح 1,484.82$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,480.83$.

فقد المعدن الثمين "الذهب" يوم الاثنين نسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل ضعف الطلب وانتعاش الدولار.

تتجه أنظار المستثمرين فى معظم أسواق المال العالمية صوب البرلمان البريطاني ،حيث من المقرر إجراء تصويتا هاما حول اتفاق رئيس الوزراء "بوريس جونسون" الأخير مع زعماء أوروبا بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي المحدد فى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

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وقد تتأزم عملية الانفصال مجددا ، فى حال رفض البرلمان لهذا الاتفاق ،كما رفض سابقا ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة البريطانية السابقة "تيريزا ماي" ، وفى تلك الحالة يكون المتحكم الأول فى الخطوات المستقبلية هو الاتحاد الأوروبي.

حيث تمتلك المفوضية الأوروبية فى الوقت الحالي طلبا من الحكومة البريطانية لتأجيل " بريكست" لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى 31 كانون الثاني/يناير القادم ،فى حالة رفض الطلب "غير مستبعد تماما" سوف يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فوضويا لا محالة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ،مواصلا الصعود لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 97.14 نقطة ،عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يدعم هذا الانتعاش ظهور المزيد من الدلائل على أن الولايات المتحدة والصين تحرز تقدما فى الجهود الرامية إلى حل نزاعهما التجاري ،الممتد منذ أكثر من 15 شهرا ،والذي سبب ركودا فى حركة التجارة العالمية ، وتباطؤ فى مسار نمو أكبر اقتصادين فى العالم.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 924.64 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 25 أيلول/سبتمبر الماضي.