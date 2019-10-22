شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يستأنف مكاسبه وسط بوادر إيجابية لمستويات الطلب الاستثماري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح بسيطة من أعلى مستوى فى أسبوع ، يأتي هذا الارتفاع وسط بوادر إيجابية على تحسن مستويات الطلب الاستثماري قصيرة و طويلة المدي.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 72$ بما يعادل نسبة 0.9% إلى 8,278$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,206$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 8,172$.

فقدت العملة الرائدة "البتكوين" بالأمس نسبة 0.3% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى نحو أسبوع عند 8,352$ لكل وحدة بتكوين.

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زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء أكثر من واحد مليار$ إلى إجمالي 225 مليار$ ،مع ارتفاع أسعار البتكوين مجددا ،وكذلك معظم العملات الرئيسية الأخرى.

تتمسك أكبر عملة مشفرة فى العالم"البتكوين" بالتداول أعلى مستويات 8,000$ مع تحسن مستويات الطلب الاستثماري على المدى القصير ،وسط توقعات المزيد من الارتفاع فى أسعار البتكوين حتى مستويات 9,000$ لكل وحدة بتكوين.

وفى أحدث الدلائل على تحسن مستويات الطلب الاستثماري على المدى الطويل ،أظهرت البيانات الجديدة الصادرة عن موقع Skew Markets يوم الثلاثاء إن المراكز الطويلة للمستثمرين من المؤسسات ارتفعت من 500 BTC فى الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري إلى أكثر من 1000 BTC فى 16 تشرين الأول/أكتوبر.

وأكد صندوق Grayscale Investments "أكبر صندوق لإدارة الأصول المشفرة فى العالم" أن العملاء يتدفقون بثبات على الاستثمار فى تلك الفئة من الأصول طوال عام 2019.