شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبتعد قليلا عن ذروة 5 أشهر قبيل تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق"جونسون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،ليبتعد قليلا عن أعلى مستوى فى خمسة أشهر ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية ،يأتي هذا قبيل تصويت البرلمان البريطاني فى وقت لاحق اليوم على الاتفاق الذي توصل إليه مؤخرا رئيس الوزراء "بوريس جونسون" لانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.2927$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2958$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.2986$.

على صعيد تعاملات الأمس فقد الجنيه نسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال خمسة أيام ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.3012$.

وكان الجنيه الإسترليني قد حقق الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 2.7% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية خلال 2019 ، بفضل التطورات الإيجابية حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

Advertisements

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ،مواصلا الصعود لليوم الثاني على التوالي ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 97.14 نقطة ،عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يدعم هذا الانتعاش ظهور المزيد من الدلائل على أن الولايات المتحدة والصين تحرز تقدما فى الجهود الرامية إلى حل نزاعهما التجاري ،الممتد منذ أكثر من 15 شهرا ،والذي سبب ركودا فى حركة التجارة العالمية ، وتباطؤ فى مسار نمو أكبر اقتصادين فى العالم.

تترقب الأسواق المالية عن كثب ،التصويت الذي يجريها مجلس العموم البريطاني فى وقت لاحق اليوم ، على الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء "بوريس جونسون" مع زعماء أوروبا لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي ،يمنح هذا الاتفاق البلاد خروجا مرن ومنظم فى الموعد المحدد سابقا فى 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

فى حالة رفض البرلمان لهذا الاتفاق كما رفض سابقا ثلاث مرات للاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الحكومة السابقة "تيريزا ماي" ،تكون بريطانيا أمام الخروج الفوضوي حتميا فى حال رفض الاتحاد الأوروبي تأجيل الانفصال إلى 31 كانون الثاني/يناير القادم.