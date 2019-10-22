شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الرقمية الربيل بأكثر من 1% للأعلى لها في قرابة أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الربيل بما يفوق الواحد بالمائة أو بقرابة 0.004$ اليوم الثلاثاء لنشهد الأعلى لها منذ 17 من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 19 من أيلول/سبتمبر الماضي، وبذلك فقد محت خسائر مطلع الأسبوع وتستكمل مسيرات الأسابيع الثلاثة السابقة في تحقق المكاسب، ويأتي ذلك وسط تطلع المستثمرين في الأصول الرقمية لمؤتمر سول في سنغافورا في 7-8 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وفي تمام الساعة 05:21 بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية المشفرة "إكس-إر-بي" 1.43% إلى مستويات 0.29692$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.29229$ بعد أن حققت أعلى مستوى لها في قرابة أسبوع عند 0.30301$، بينما حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.29114$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل ثالث أكبر العملة الرقمية من حيث القيمة السوقية بعد كل من البتكوين والايثريوم نحو 12.90$ مليار.

هذا وتحقق الربيل حالياً مكاسب بقرابة 1% بعد أن محت خسائر أمس الاثنين مستكملة بذلك مسيرات الأسابيع الثلاثة الماضية في تحقيق المكاسب، كما تحقق مكاسب شهرية بقرابة 16% مدعومة بالإعلان مؤخراً عن الاستحواذ على شركة ألجريم والتي تعد بورصة أيسلندية لتداول العملات الرقمية، الأمر الذي أتاح المجال بشكل أو بأخر لدخولها في عمليات تصحيحية محدودة للخسائر الموسعة التي تكبدتها خلال الآونة الأخيرة.

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ويذكر أن ربيل قد محيت مكاسب مطلع هذا العام وذلك بعد أن فقدت مؤخراً قرب نصف قيمتها السوقية وتحديداً بعد أن حققت الأعلى لها منذ 19 من تشرين الثاني/نوفمبر عند 0.5050$ في 22 من حزيران/يونيو، وذلك بعد أن عكست الشهر الماضي رابع خسائر شهرية لها على التوالي، وذلك قبل أن تدخل في عمليات تصحيحية عقب اختبارها في 23 من أيلول/سبتمبر الأدنى لها منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2018.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الجمعة الماضية كشف شركة ربيل عن تقريرها لمبيعات العملة الرقمية المشفرة إكس-أر-بي خلال الربع الثالث والتي أظهرت تراجع المبيعات بشكل موسع عن ما كانت عليه في الربع الثاني الماضي حينما عكست مستوى قياسي عند 251.5$ مليون، وذلك مع بيع الشركة خلال الثلاثة أشهر المنقضية مع نهاية أيلول/سبتمبر الماضي 66.24$ مليون فقط، الأمر الذي عكس تراجع المبيعات بقرابة 74%.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين في الأصول الرقمية وبالأخص ربيل للمؤتمر السنوي سول الشهر المقبل وسط التوقعات بأنه قد يساهم في دعم أداء العملة الرقمية المشفرة إكس-إر-بي قبل فعليات المؤتمر في سنغافورا، ويذكر أن الربيل ارتفعت أسعارها في عام 2017 قبل مؤتمر سول بنحو 115% وارتفعت في عام 2018 أيضا قبل المؤتمر بنحو 220%، مع العلم، أنها تراجعت عقب المؤتمر في عام 2017 بنحو 43% وفي 2018 بنحو 51%.