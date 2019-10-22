شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الفضة متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية عشرة في خمسة عشرة جلسة من الأعلى له منذ 12 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط التطلع لتصويت البرلمان البريطاني على اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ومع التفاؤل حيال فرص حلحلة الخلافات التجارية بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 05:01 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.06% لتتداول حالياً عند 17.57$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 17.58$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.60$ للأوتصة، متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار 0.03% إلى 97.29 مقارنة بالافتتاحية عند 97.31.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجع 0.7% إلى 5.45 مليون منزل مقابل ارتفاع 1.3% عند 5.49 مليون منزل في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 7 مقابل 9 في أيلول/سبتمبر الماضي.

بخلاف ذلك فقد تابعنا في مطلع الأسبوع الجاري أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن آماله في توقيع اتفاق تجاري مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (APEC Summit) التي ستعقد مع مطلع الشهر المقبل في تشلي، موضحاً أنه يجرى حالياً العمل على إتمام الاتفاق التجاري الجزئي بين واشنطون وبكين، ومضيفاً أن الصين تقوم حالياً بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

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وفي نفس السياق، فقد نوه أيضا المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أمس الاثنين إلى أنه قد يتم إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على السلع والبضائع الصيني في حالة إتمام المرحلة الأولى من المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم بشكل جيد، موضحاً أن الأمور تبدو جيدة وأن المفاوضات بين واشنطون وبكين لا تزال قائمة، ومضيفاً أن حقوق الإنسان تعد ضمن الملفات الهامة ضمن هذه المفاوضات.

ويذكر أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو أعرب السبت الماضي عن كون الولايات المتحدة الأمريكية والصين حققوا "تقدماً كبيراً" في المحادثات التجارية، وجاء ذلك في أعقاب توصل الطرفين في وقت سابق من الشهر الجاري لاتفاق تجاري جزئي، مضيفاً أن كل من واشنطون وبكين يعملان على توقيع اتفاقية مكتوبة بينهم كحجر أساس نحو حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين الطرفين.

وبالنظر إلى تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فتتطلع الأسواق حالياً إلى تصويت البرلمان البريطاني على الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي حول الخروج المنظم للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ويأتي ذلك وسط الترقب أيضا لرد بروكسل على رسالة جونسون بتمديد أجل خروج بلاده من الاتحاد من جديد لمدة ثلاثة أشهر.

ويذكر أن البرلمان البريطاني صوت السبت الماضي بأغلبية 322 صوت مقابل 306 صوت على التعديل الذي قدمه النائب أوليفر ليتوين والذي نص على أنه في حالة عدم المصادقة رسمياً على الاتفاق الذي توصلت إليه حكومة جونسون مع الاتحاد الأوروبي، ففي تلك الحالة يفعل بشكل تلقائي قانون سبق إقراره في البرلمان يلزم رئيس الوزراء البريطاني بمطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل موعد الخروج لمدة ثلاثة أشهر عن 31 من تشرين الأول/أكتوبر.