شكرا لقرائتكم خبر عن العملة الموحدة اليورو تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أكثر من عامين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية عشرة في ستة عشرة من الأدنى لها منذ 12 من أيار/مايو من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

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في تمام الساعة 04:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1153 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1150، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1157، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.1146.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجع 0.7% إلى 5.45 مليون منزل مقابل ارتفاع 1.3% عند 5.49 مليون منزل في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 7 مقابل 9 في أيلول/سبتمبر الماضي.