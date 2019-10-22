شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها منذ نهاية الشهر الماضي مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد توالي ارتدادها من الأعلى لها منذ أواخر أيلول/سبتمبر الماضي وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة في العالم.

وفي تمام الساعة 03:48 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.15% لتتداول عند مستويات 53.31$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.39$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 53.31$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.24% لتتداول عند 58.91$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.05$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت الأمس عند 58.96$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.32 مقارنة بالافتتاحية عند 97.31، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 97.32.

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هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجع 0.7% إلى 5.45 مليون منزل مقابل ارتفاع 1.3% عند 5.49 مليون منزل في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 7 مقابل 9 في أيلول/سبتمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعرب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك محمد باركيندو عن كون الاضطرابات والتوترات السياسة تثقل على سوق النفط، موضحاً أن الطلب على النفط هو ما يدفع الأسواق وليس العرض، ومضيفاً أن منظمة أوبك لا تزال حذرة في توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل 2020، وأن المنتجين لدى المنظمة ملتزمون بالحفاظ على استقرار سوق النفط بعد عام 2020.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى إجمالي 713 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 18 تشرين الأول/أكتوبر، ونود الإشارة، لكون إدارة معلومات الطاقة الأمريكي قد أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً من مستوى قياسي في 2018 عند 11 مليون برميل يومياً.