شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما يتغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء بسبب عطلة رسمية هناك.

هذا وقد تابعنا في مطلع الأسبوع الجاري أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن آماله في توقيع اتفاق تجاري مع نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (APEC Summit) التي ستعقد مع مطلع الشهر المقبل في تشلي، موضحاً أنه يجرى حالياً العمل على إتمام الاتفاق التجاري الجزئي بين واشنطون وبكين، ومضيفاً أن الصين تقوم حالياً بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وفي نفس السياق، فقد نوه أيضا المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو أمس الاثنين لكون قد يتم إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على السلع والبضائع الصيني في حالة إتمام المرحلة الأولى من المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم بشكل جيد، موضحاً أن الأمور تبدو جيدة وأن المفاوضات بين واشنطون وبكين لا تزال قائمة، ومضيفاً أن حقوق الإنسان تعد ضمن الملفات الهامة ضمن المفاوضات بين بلاده والصين.

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بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لما سوف يسفر عنه تصويت البرلمان البريطاني على الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي حيال خروج المملكة المتحدة بشكل منظم من الاتحاد، ويأتي ذلك وسط الترقب أيضا لرد بروكسل على رسالة جونسون بتمديد أجل خروج بلاده من الاتحاد من جديد لمدة ثلاثة أشهر عن الموعد المحدد مسبقاً للخروج في 31 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.03% ليخسر 1.27 نقطة ويصل إلى المستوى 3,879.57، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.09% ليربح 2.74 نقطة ويصل إلى المستوى 2,942.36.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.22% ليربح 57.97 نقطة ويصل إلى المستوى 26,783.65، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.12% ليربح هو الأخر 23.08 نقطة ويصل إلى المستوى 2,087.92.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.23% ليربح 25.57 نقطة ويصل إلى المستوى 11,088.32، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.32% ليربح هو الأخر 21.29 نقطة ويصل إلى المستوى 6,673.80.