شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي ينخفض بمحاذاة خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته ، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل المؤشر خسائر بلغت نسبتها -0.27% بما يعادل -20.85 نقطة ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المهم 7589.50 من جديد ، طيلة ثبات المقاومة 7924.18 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7589.50 ومستوى المقاومة 7924.18 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 79
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 95
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عدد أسهم الشركات الثابتة 16
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عدد أسهم الشركات المتداولة 189
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