شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للجلسة الخامسة على التوالي للأعلى له في خمسة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة العاشرة في خمسة عشرة جلسات من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس من عام 2009 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.01% إلى مستويات 0.6869 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6868، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر عند 0.6883، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6863.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة لشهر آب/أغسطس الماضي، وذلك قبل أن نشهد أيضا في وقت لاحق اليوم مشاركة مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت في حلقة نقاش في الرابطة الدولية للمبادلات والمشتقات في سيدني.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجع 0.7% إلى 5.45 مليون منزل مقابل ارتفاع 1.3% عند 5.49 مليون منزل في آب/أغسطس، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 7 مقابل 9 في أيلول/سبتمبر.