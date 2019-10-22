شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السوق العام (BKA) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 5750 نقطة، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر تراجعا لمستوى الدعم الهام عند 5600 نقطة مرة أخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5800 نقطة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,730 وبين مستوى المقاومة هو 5,760 نقطة