شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 10396 نقطة، وذلك بعدما سجل انخفاض بلغ 10299 نقطة، في ظل استمرار تداوله بالقرب من مستوى المقاومة الحالي عند 10450 نقطة، وبالتزامن مع ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10200 نقطة. شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10450 نقطة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,258 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,438 نقطة