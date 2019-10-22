” الخطوط السعودية” والاتحاد للطيران تضيفان وجهات دولية جديدة ضمن شراكتهما التجارية

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أضافت الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة الاتحاد للطيران الإماراتية ضمن اتفاقية المشاركة بالرمز التي أطلقت في شهر أكتوبر من العام الماضي وجهات جديدة بما يتيح لضيوف الشركتين المزيد من خيارات الرحلات والوجهات ويسهم في تنفيذ خطط الشركتين في التوسع في التشغيل والوصول إلى وجهات دولية جديدة.

وستدرج الخطوط السعودية رمزها “SV” على رحلات “طيران الاتحاد” المتجهة من أبو ظبي إلى (11) وجهة دولية أبرزها أمستردام، بروكسل، دبلن، هونج كونج، طوكيو، بانكوك، بوكيت، سيول، وهو ما يعزز وصول ضيوف “السعودية” إلى وجهات أكثر في قارتي آسيا وأوروبا.

وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن التوسع الجديد في وجهات اتفاقية الشراكة التجارية بين الخطوط السعودية والاتحاد للطيران سيوفر مرونة أكبر وخيارات أكثر للضيوف المسافرين على رحلات الشركتين ، للوصول إلى العديد من الوجهات حول العالم بيسر وسهولة ،مؤكداً أن التوسع في الشراكة الإستراتيجية بين الناقلين تنطلق من العلاقة الوثيقة والتكاملية التي تربط مابين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات شتى.

وأشار الجاسر إلى أن التوسع في الشراكات يأتي ضمن مبادرات برنامج التحوّل في الخطوط السعودية وخطتها الإستراتيجية (SV2020) التي تولي الشراكات الإستراتيجية اهتماماً كبيرًا لتوفير المزيد من الخيارات للضيوف والوصول إلى أكبر عدد من الوجهات مع مرونة أكثر في إجراءات السفر ، ما يؤكد ذلك ” التعاون مع “طيران الاتحاد” , وتوسيع شبكة الشراكة بيننا ودعم النمو المشترك في هذا الإطار.

من جهته عدّ الرئيس التنفيذي لـ “طيران الاتحاد” توني دوجلاس توسع الشراكة انعكاسًا حقيقيًا لمتانة الروابط بين البلدين الشقيقين لافتًا الانتباه إلى أن الشراكة بين الاتحاد للطيران والخطوط السعودية حققت حتى نهاية يونيو من هذا العام (37500) رحلة، بما يعادل ثلاثة أضعاف الرحلات المسجلة في 2018م البالغة (11390) رحلة، وأن الوجهات الجديدة التي ستتشارك بها الشركتان ستوفر خيارات أكبر للضيوف وعملاء الشحن ، وستسهم بشكل كبير في نمو الشركتين.

ويأتي توسيع اتفاقية الشراكة بين الشركتين بعد مرور عام على إطلاقها والاحتفاء بنجاحها خلال العام الأول ، وشملت الوجهات التي تضمنتها الاتفاقية في المرحلة الأولى إدراج شعاري الشركتين على جميع رحلاتهما بين أبو ظبي وكل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة ، فيما وضعت “السعودية” شعارها على رحلات طيران الاتحاد إلى كل من بلغراد، شيكاغو، دسلدورف، لاغوس، ملبورن، موسكو، الرباط، سيشيل، سيدني، فيما أدرجت شركة الاتحاد للطيران رمزها على وجهات “السعودية” ومنها فيينا، ملتان، بورتسودان، بيشاور.