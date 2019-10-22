44.8 ألف سعودي يدخلون القطاع الخاص و 133.6 ألف وافد يغادرون بالربع الثاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد السعوديين الجدد المنضمين لسوق العمل في القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019 نحو 44.8 ألفا، في حين تجاوز عدد الوافدين الذين غادروا القطاع الخاص خلال ذات الربع 133.6 ألف وافد، بحسب تقرير

دراسة الوضع الراهن للقطاع الخاص في سوق العمل، مشيرا إلى أن نسبة التوطين في القطاع الخاص بلغت 20.3 %.

وأوضح التقرير الصادر عن المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف » أمس، أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص بنهاية النصف الأول من العام بلغ 8.3 ملايين شخص، منهم 1.7 مليون مواطن ومواطنة

يتوزعون بنسبة 68.3 % للذكور و 31.7 % للإناث.

ولفت التقرير الذي يهدف إلى رصد وتحليل الوضع الحالي لسوق العمل والمتغيرات الطارئة عليه، إلى أن عدد الباحثين عن عمل تجاوز المليون شخص، الغالبية منهم من الإناث، حيث تصل نسبتهن إلى 82.3 %، فيما تبلغ نسبة الذكور 17.7 %.

وأفاد التقرير بأن عدد المنشآت الخاضعة لنطاقات تجاوز 1.53 مليون منشأة، منها 80.4 % ملتزمة بسياسات التوطين، مضيفا أن غالبية المنشآت هي من المنشآت الصغيرة حيث تصل نسبتها إلى 97.6 %.

ويمثل التقرير التسلسل الزمني للمشتركين في التأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص وعددهم وأهم الأنشطة التي ينضمون إليها كمشتركين جدد أو حاليين. وذكر أن عدد المشتركين في التأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الثاني تجاوز 8.24

ملايين مشترك، منهم 1.64 مليون مواطن يتوزعون إلى 1.12 مليون سعودي، و 529 ألف سعودية.

وأوضح نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لقطاع المرصد الوطني للعمل سامر الريان ل »مكة »، أن المرصد يعمل على العديد من المؤشرات التي تعكس بيانات سوق العمل عبر مصادر متنوعة في سوق العمل، حيث

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تهتم بمؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، ومؤشرات الحراك والاستقرار الوظيفي، ومؤشرات توظيف الخريجين، ومؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات.

وأشار إلى أن المرصد يعمل على برنامج بحثي مع كلية كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد، بهدف تعزيز العمل البحثي التطبيقي، حيث أنجز عددا من الدراسات التي تناقش موضوعات من بينها: تمكين المرأة السعودية في سوق العمل، الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل في دعم مشاركة المرأة في سوق العمل، تأثير برنامج نطاقات على مجموع التوظيف والرواتب، تطوير برنامج قبول الكليات في السعودية، تصميم نموذج حسابي يعتمد على البيانات لتنبؤ ومحاكاة النتائج المعتمدة على المسار في أنظمة سوق العمل الديناميكية، ودراسة المطابقة والتفضيلات بين طلاب الكليات السعودية وأصحاب العمل، ولا نزال نعمل على تطوير وتحديث المنظومة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .

ويحدث المرصد الوطني للعمل عددا من مؤشرات سوق العمل في القطاع الخاص بشكل ربع سنوي عبر بوابته على موقعه الالكتروني، وتتضمن مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، المشتركين على رأس

العمل، ونسبة التغير في عدد المشتركين، والتوزيع النسبي للمشتركين حسب النشاط الاقتصادي، والمشتركين السعوديين الجدد، والتوزيع النسبي للمستبعدين حسب أسباب ترك العمل، ونسب التوطين.

بينما تتضمن مؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج «نطاقات »، المنشآت الملتزمة وغير الملتزمة مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، ونسبة المنشآت الملتزمة وغير الملتزمة مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، والمنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات حسب حجم المنشأة في القطاع الخاص، والمنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات حسب نسبة الإناث إلى العمالة السعودية، والتوزيع النسبي للمنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات حسب نسبة الإناث إلى العمالة السعودية.

أبرز مؤشرات الربع الثاني 2019

العاملون بالقطاع الخاص

عدد العاملين السعوديين : 1649820

عدد الإناث السعوديات : 529667

عدد السعوديين : 1120153

عدد السعوديين الجدد : 44814

عدد الوافدين المغادرين : 133652

عدد الباحثين عن عمل : 1002855

نسبة البطالة للسعوديين : 12.3%

نسبة بطالة الذكور : 6.0%

نسبة بطالة الإناث : 31.1%

المنشآت الخاضعة لنطاقات:

العدد : 1532868

نسبة الملتزمة بسياسات التوطين : 80.40 %

نسبة المنشآت الصغيرة : 97.60%

برنامج «حافز»

إجمالي المستفيدين : 347127

تم توظيفهم من خلال حافز : 11452

حافز البحث عن عمل : 182128

حافز صعوبة الحصول على عمل : 164999

عدد المستفيدين في برامج تابعة لـ«هدف»