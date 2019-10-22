هيئة الطيران تعرف شركات الشحن الجوي بإجراءات نقل المواد الخطرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

نفذت الهيئة العامة للطيران المدني ورشة عمل في الرياض بعنوان «استدامة الإجراءات الأمنية لشركات الشحن الجوي»، بحضور مسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني ووكالات شركات الشحن الجوي المعتمدة في المملكة، ومشاركة جهات أمنية حكومية عاملة بالمطارات.

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وتهدف الورشة التي استمرت يومين، لمناقشة الإجراءات الأمنية وإجراءات التعامل مع نقل المواد الخطرة عبر المطارات، ووضع الحلول والتوصيات لتنفيذ الإجراءات التصحيحية لضمان الالتزام بها على النحو المطلوب.

وسلطت الورشة الضوء على الإجراءات الأمنية بمجال الشحن الجوي في المطارات، والمستجدات التقنية الأمنية المطبقة بالمطارات الدولية.

أبرز ما تناولته الورشة: