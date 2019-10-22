الحقيل يطالب مطوري مشاريع الإسكان في المدينة بسرعة الإنجاز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

شدد وزير الإسكان ماجد الحقيل خلال لقائه بالمطورين العقاريين والمقاولين المنفذين لأعمال البنية التحتية في مشاريع الإسكان بالمدينة المنورة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال كل الأعمال، وسرعة الإنجاز، وضرورة تطبيق أعلى معايير الجودة لتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعات المواطنين وتتناسب مع رغباتهم.

وأشار إلى حرص الوزارة على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي تسهم في تمكين المواطنين من التملك السكني وفقا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - مع مراعاة الرغبات المختلفة، والتي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء أو الأراضي المجانية أو الحصول على القروض العقارية المدعومة لخياري البناء الذاتي وشراء الوحدات الجاهزة.

وكان وزير الإسكان تفقد عددا من المشاريع السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مشاريع تنفيذ أعمال البنية التحتية في عدد من المخططات التابعة للوزارة في منطقة المدينة.

في سياق متصل دشن الحقيل وأمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد البليهشي في المدينة المنورة الربط الالكتروني لرخص البناء بين مركز خدمات المطورين «إتمام» و»أمانة منطقة المدينة المنورة» بعد اكتمال الربط بين الجهتين.

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وأبان وكيل وزارة الإسكان للتطوير العقاري ممدوح الشرهان أن التدشين يأتي إكمالا للمساعي التي يبذلها مركز «إتمام» للربط مع جميع الأمانات لتسهيل عمل المطور العقاري وأتمتة الإجراءات ورفع الإنتاجية في قطاع التطوير العقاري وزيادة حوافز الاستثمار في القطاع، مما ينعكس إيجابا على وفرة المعروض السكني وتعدد الخيارات السكنية.

وقال مدير عام مركز خدمات المطورين المهندس عبدالوهاب القحطاني: إن «إتمام» ومن خلال الربط الالكتروني مع أمانة منطقة المدينة المنورة يهدف إلى التعاون والتكامل مع جميع الجهات الحكومية المعنية بقطاع التطوير العقاري لتوفير أفضل الحلول والسبل التي من شأنها تذليل العقبات وتطوير الإجراءات للمطور العقاري.

ماذا شملت الجولة؟

1 مخططات الهضبة، الياسمين، الشروق

توفر 9 آلاف أرض مجانية من بين 33 ألف أرض بالمنطقة

منها 13.333 أرضا مطورة وأخرى تحت التطوير

19.934 أرضا تحت الطرح والتصميم

2 مشاريع برنامج «سكني» بالشراكة مع المطورين العقاريين في المدينة المنورة، وهي: