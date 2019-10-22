شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الهابط الطفيف الآن، حيث يتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر فوق 0.6800، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتحقيق هدفنا الإيجابي الأول عند 0.7015.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6820 والمقاومة 0.6920
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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