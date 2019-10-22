شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت بعض الميل الصاعد الطفيف في طريقه لاختبار محتمل لمستوى 59.60، وطالما أن السعر دون هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في الشراء، إلى جانب الضغط السلبي الذي يشكّله المتوطس المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 56.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط