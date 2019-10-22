شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر النفط أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول المتوسط المتحرك 50، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 54.60، بينما ننتظر استئناف الانخفاض لزيارة مستوى 51.80 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي الأول.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.80 والمقاومة 54.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط