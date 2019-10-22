شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بإيجابية ليتحرك فوق مستوى 17.60 من جديد، ويتأثر السعر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات فوق هذا المستوى سيوقف التوقعات السلبية ويقود السعر للتحول نحو الارتفاع، بينما يحتاج السعر للتداول دون 17.60 مجدداً لتأكيد استئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 16.96.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.20 والمقاومة 17.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط