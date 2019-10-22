الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 22-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية ليختبر مناطق 1489.00، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، بانتظار زيارة مستوى 1447.00 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستوى 1504.00 لاستمرار الانخفاض المقترح.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1465.00 والمقاومة 1500.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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