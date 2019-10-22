شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية الآن ليقترب من حاجز 1.2900، حيث يتأثر السعر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط الثبات فوق مستوى 1.2840، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ باختراق مستوى 1.3000 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.3180 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2900 والمقاومة 1.3080
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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