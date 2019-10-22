شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار ميلاً هابطاً طفيفاً الآن، لكن بما أن السعر فوق مستوى 1.1060، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار اختراق مستوى 1.1180 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 1.1280 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1060 والمقاومة 1.1250
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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