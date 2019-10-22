شكرا لقرائتكم خبر عن البواني تفوز بعقد إنشاء مركز معلومات الاتصالات السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبرمت، شركة البواني المحدودة ، الشركة الرائدة في قطاعات الإنشاء، والتشييد، والبناء، مع شركة الاتصالات السعودية (STC) مؤخرا عقد إنشاء المرحلة الثانية من مركز المعلومات التابع لشركة الاتصالات السعودية،وذلك على هامش فعاليات مؤتمر "جايتكس دبي 2019".

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" هذا المركز من شأنه تعزيز التزام ( STC ) بأداء دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي، وتقديم خدمات الجيل الخامس في القطاعين الحكومي والخاص والانسجام مع رؤية المملكة 2030 وتحقيق تقديم أفضل الخدمات للعملاء .

الجدير بالذكر أن "البواني" تعد أسرع شركات المقاولات نموا في المملكة والخليج والشرق الأوسط، وتحظى الشركة التي تتمتع بسجل حافل بالعديد من المشاريع الكبرى في مختلف القطاعات الهامة بثقة عملائها، بعد أن برهنت خلال مسيرتها الحافلة بالانجازات على اعتمادها في التنفيذ علي الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية.