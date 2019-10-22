شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح سافكو تتراجع 21% بالربع الثالث 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع في الأرباح بنسبة 20.68% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 414.21 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 522.24 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 363.66 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 481.23 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

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وأرجعت الشركة سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض الكميات المباعة ومتوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، وانخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار، وانخفاض بند الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي لتحصيل الشركة أرباحها من الموجودات المالية المتداولة خلال الربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الشركة أنه قد تم تخفيض مخصص الزكاة خلال الربع الحالي نتيجة استلام الشركة الربط الزكوي المعدل لسنوات سابقة حتى العام المالي 2017.

وحققت سافكو صافي أرباح بلغ 1139 مليون ريال خلال التسعة أشهر الاولى من العام الحالي مقابل صافي أرباح بلغ 1169 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

يذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 568.5 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 62.5 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.